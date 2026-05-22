به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ مرحله نخست بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور با تولید ۱۳۰ مگاوات انرژی، در شهرستان ساوه با حضور وزیر نیرو به بهره‌برداری رسید.

وزیر نیرو در آیین افتتاح فاز نخست نیروگاه ۲۷۰ گاواتی متانول کاوه گفت: زمانی ظرفیت تولید حدود ۱۲۵۰ مگاواتی در حوزه انرژی خورشیدی عدد قابل توجهی تلقی می‌شد، اما اکنون و در دولت چهاردهم، ظرفیت نیروگاه‌های خورشیدی کشور از مرز ۵ هزار مگاوات عبور کرده است.

علی‌آبادی افزود: تا پایان خرداد ماه سال جاری با راه اندازی نیروگا‌های خورشیدی، حدود هزار مگاوات انرژی در مدار قرار خواهد گرفت.

وی با تأکید بر تحقق وعده دولت چهاردهم در حوزه انرژی‌های پاک خاطرنشان کرد: دولت مصمم است هدف‌گذاری ۳۰ هزار مگاواتی توسعه نیروگاه‌های خورشیدی را تا پایان این دولت محقق کند و همه ظرفیت‌های اجرایی کشور در این مسیر بسیج شده‌اند.

در فاز نخست نیروگاه خورشیدی ۲۷۰ مگاواتی متانول کاوه، ۱۳۰ مگاوات انرژی با سرمایه‌گذاری بالغ بر ۶،۵۰۰ میلیارد تومان در شهرستان ساوه وارد مدار شد.