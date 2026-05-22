یکم خرداد،روز ملی مقاومت لرستان و یادآور جانفشانی غیور مردان لرستانی در عملیات حاجعمران است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان؛ حجتالاسلام صمد حافظی مدیرکانونهای فرهنگی و هنری مساجداستان لرستان گفت:یکم خرداد،در تقویم دفاع و پایداری ایران،با نام روز ملی مقاومت مردم لرستان نامگذاری شده است؛ روزی که یادآور جانفشانی و حماسهآفرینی تیپ ۵۷ حضرت اباالفضل(ع)لرستان در عملیات غرورآفرین حاجعمران است.
نبردی که رهبر شهیدمان در خصوص رشادت های رزمندگان لرستانی فرمودند: «نبرد لرها بیش از آنچه شنیدنی باشد، دیدنی است.»
رزمندگان سلحشور لرستان در دوران دفاع مقدس و در عملیات غرورآفرین «حاج عمران» نقشی محوری ایفا کردند و با تقدیم بیش از ۳۰۰ شهید حماسهای ماندگار در تاریخ ایران ثبت کردند.