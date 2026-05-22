تصادف دو خودروی ال ۹۰ وام ویام در جاده نی ریز بعد از سیمان سفید به سمت قطرویه هشت مصدوم برجای گذاشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی فارس گفت: در ساعت ۱۴:۰۲ امروز تصادف دو خودروی ال ۹۰ وام ویام در جاده نی ریز بعد از سیمان سفید به سمت قطرویه هشت مصدوم به همراه داشت.
عابد بیان کرد: تمام مصدومان پس از دریافت خدمات پیش بیمارستانی در محل این حادثه، توسط تیمهای اعزامی به بیمارستان شهدای سلامت نی ریز منتقل شدند.
او در پایان گفت: نیروهای عملیاتی اورژانس ۱۱۵ که با حضور به موقع در صحنه این تصادف حضور یافتند، نقش مؤثری در کاهش آسیبهای احتمالی این حادثه داشتند.