به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعلام کرد: طرح ابتکاری استقرار «میز ارتباط» همزمان با اجرای طرح جهادی مهتاب، برای تسهیل ثبت درخواست مشترکان و نصب شمارشگر به منظور کاهش مراجعات حضوری اجرا شد.

در این اقدام، متقاضیان توانستند همزمان با اجرای عملیات جمع‌آوری برق غیرمجاز، فرآیند ثبت درخواست انشعاب را به‌صورت میدانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام دهند؛ رویکردی که با هدف تسریع خدمات‌رسانی به مشترکان، تسهیل در نصب شمارشگر به منظور برگشت ناپذیری برق‌های غیرمجاز و تکریم ارباب رجوع در دستور کار قرار گرفت.

استقرار میز ارتباط در قالب طرح مهتاب برای نخستین بار در شهرستان شهریار استان تهران اجرا شد که با استقبال گسترده مردم منطقه همراه بود.