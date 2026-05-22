میادین اصلی استان کردستان شب‌ها این روزها به صحنه‌ای برای نمایش وحدت و اقتدار مردمی تبدیل شده است؛ جایی که پیر و جوان، زن و مرد با در دست داشتن پرچم سه‌رنگ جمهوری اسلامی، بر تبعیت از اوامر رهبر انقلاب و حمایت قاطع از رزمندگان ایران مقتدر در برابر متجاوزان آمریکایی و صهیونی تأکید می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، میادین اصلی استان کردستان شب‌ها این روزها به صحنه‌ای برای نمایش وحدت، همبستگی و اقتدار مردمی تبدیل شده است.

مردمان سرزمین مجاهدت‌های خاموش، از پیر و جوان تا زن و مرد، با حضور پرشور در این میادین و در دست داشتن پرچم سه‌رنگ و مقدس جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر بر پایبندی خود به آرمان‌های انقلاب اسلامی و تبعیت از اوامر رهبر معظم انقلاب تأکید کردند.

حاضران همچنین با ابراز حمایت قاطعانه از رزمندگان ایران مقتدر در میادین نبرد با متجاوزان آمریکایی و صهیونی، بر تداوم ایستادگی، وحدت و حضور آگاهانه در صحنه‌های مختلف تأکید داشتند. این حضور مردمی، جلوه‌ای از انسجام ملی و نمایش پشتیبانی مردم کردستان از آرمان‌های انقلاب و مدافعان امنیت و اقتدار کشور بود.