

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، در اطلاعیه این دانشگاه آمده؛ به اطلاع تمامی دانشجویان ، اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه علم و فرهنگ می‌رساند، پیرو بخشنامه شماره ۲/۳۸۷۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ معاون محترم آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مبنی بر امکان برگزاری کلاس‌های درس در مقاطع تحصیلات تکمیلی به صورت حضوری و همچنین تصمیمات اتخاذ شده در دانشگاه علم و فرهنگ به منظور آماده‌سازی شرایط جدید، نحوه ادامه فعالیت‌های آموزشی نیمسال دوم تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ به شرح زیر است:

۱- تمامی کلاس‌های دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی اعم از کارشناسی ارشد، دکتری تخصصی در دانشگاه علم و فرهنگ از روز شنبه دوم خرداد مطابق با برنامه اعلام قبلی، به صورت حضوری و در محل دانشگاه برگزار خواهد شد.

۲- برگزاری کلاس‌های مقطع کارشناسی همچنان به صورت برخط و از طریق سامانه lms ادامه خواهد یافت.

۳- دروس عملی و کارگاهی مقطع کارشناسی با هماهنگی استاد درس مربوطه و دانشجویان و مدیران گروه، به صورت حضوری برگزار خواهد شد.