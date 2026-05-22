امام جمعه مهاباد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، ضمن محکومیت تجاوزات رژیم صهیونیستی و تاکید بر اهمیت درس‌آموزی از فتح خرمشهر، وحدت و همبستگی ملی را مهم‌ترین عامل ایستادگی در برابر تهدیدات علیه کشور دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، ماموستا عبدالسلام امامی، امام جمعه مهاباد، در خطبه‌های نماز جمعه با انتقاد از سکوت برخی کشور‌های اسلامی در برابر تجاوزات رژیم صهیونیستی، تصریح کرد: حمله اخیر به ناوگان «صمود» بار دیگر ماهیت منحوس و تجاوزگر این رژیم را برای جهانیان آشکار کرد.

او در ادامه با گرامیداشت سوم خرداد، سالگرد آزادسازی خرمشهر، خاطرنشان کرد: وحدت و یکدلی ملت ایران همواره سد محکمی در برابر تجاوزات دشمنان این مرز و بوم بوده است. امروز مثلث اتحاد مردم، دیپلماسی فعال و توان بازدارندگی نیرو‌های مسلح، بیش از هر زمان دیگری آماده ایستادگی برای حراست از میهن اسلامی است.

ماموستا امامی در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری سفر شهید آیت‌الله رئیسی به مهاباد، ایشان را الگویی از شجاعت، اخلاص و خدمت بی‌منت به مردم خواند و از مسئولان خواست با تأسی از سیره شهدای خدمت، در مسیر گره‌گشایی از مشکلات مردم گام بردارند.

خطیب نماز جمعه مهاباد همچنین با اشاره به در پیش بودن ایام حج ابراهیمی، حج را تولدی دوباره برای مسلمانان و فرصتی برای نمایش قدرت و اتحاد امت اسلامی در برابر دشمنان دین و قرآن توصیف کرد.

ماموستا عبدالسلام امامی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت تشکیل خانواده و شرایط اقتصادی موجود، والدین را به ترویج فرهنگ ازدواج آسان و پرهیز از تجملات و سخت‌گیری‌های غیرضروری توصیه کرد.

وی تصریح کرد: برای فراهم کردن بستر ازدواج آسان، ضرورت دارد والدین از سخت‌گیری‌های بیجا پرهیز کنند. در همین راستا، با هم‌فکری و هم‌گامی روحانیون شهرستان مهاباد و در راستای الگوبرداری از برخی شهرستان‌های همجوار، سقف مهریه متعارف و معقول ۲۳ مثقال طلا تعیین شده است که توصیه می‌شود از این میزان نیز، در صورت عدم توانایی مالی زوجین، ۴ تا ۵ مثقال آن تهیه و مابقی مورد توافق طرفین قرار گیرد.

خطیب نماز جمعه مهاباد ابراز امیدواری کرد که با نهادینه شدن این رویه و کاهش تجملات، مسیر ازدواج برای جوانان شهرستان هموارتر شود.