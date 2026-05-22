مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس از تصادف کوئیک و وانت نیسان در ورودی شهرک رکن‌آباد شیراز با ۶ مصدوم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،مسعود عابد گفت: در پی تماس با مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵، تیم‌های عملیاتی برای امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

او افزود: نخستین حادثه در ساعت ۱۳:۰۵ امروز، مربوط به تصادف کوئیک و وانت نیسان در ورودی شهرک رکن‌آباد شیراز بود که شش مصدوم بر جای گذاشت.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس در پایان گفت: از این تعداد، سه مصدوم پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در محل، به بیمارستان شهید رجایی شیراز منتقل شدند و سه نفر دیگر نیز به صورت سرپایی در محل حادثه درمان شدند.