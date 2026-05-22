عشایر و روستاییان بخش آسمان‌آباد چرداول در مراسمی، آمادگی خود را برای حمایت از ایران زمین اعلام کردند.

عشایر و روستاییان بخش آسمان‌آباد چرداول دیروز در مراسمی، آمادگی خود را برای حمایت از ایران زمین اعلام کردند.

در این مراسم که با حضور اقشار مختلف مردم برگزار شد، زنان و مردان عشایر از آمادگی خود برای نبرد با دشمن سخن گفتند.

سردار « حسینی» فرمانده سپاه امیرالمؤمنین استان نیز در این مراسم با اشاره به رشادت‌های عشایر در دوران دفاع مقدس، به حماسه‌سازی‌های مدافعان این آب و خاک در جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: دشمن هرگز نخواهد توانست به اهداف شوم خود دست پیدا کند.