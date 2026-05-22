به گزارش خبرگزاری صداو سیمای گیلان، کلاس آموزشی کار با اسلحه با حضور جمعی از نمازگزاران با هدف ارتقای سطح آمادگی مردم، افزایش توانمندی‌های فردی و اجتماعی و تقویت روحیه دفاع از ارزش‌های اسلامی و ملی برگزار شد.

در راستای آموزش آحاد مردم و آمادگی همه جانبه شهروندان رشت به منظور مقابله با هرگونه تحرک احتمالی دشمن صهیونیستی آمریکایی، معاونت آموزش سپاه ناحیه مرکزی رشت اقدام به آموزش داوطلبان دفاع از وطن و مقابله با دشمن، در پایگاه‌های مقاومت بسیج، مساجد، مصلی بزرگ امام خمینی در نمازجمعه و تجمعات خونخواهانه مردم در میدان شهدای ذهاب کرده است.

داوطلبانی که در طرح جان‌فدا و لشکر زینبی و حسینی سپاه ناحیه مرکزی رشت ثبت نام کردند می‌توانند با حضور در پایگاه‌های مقاومت بسیج و مساجد، در زمینه آشنایی با سلاح، تاکتیک و رزم انفرادی، آموزش ببینند.

همچنین غرفه آموزش استفاده از سلاح در حاشیه قرار‌های شبانه مردم در میدان شهدای ذهاب رشت از ابتدای حضور میدانی مردم در سنگر خیابان در حال برگزاریست.