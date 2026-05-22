برنامه «سلام تهران»، شنبه دوم خرداد، با حضور کارشناسان حوزههای روانشناسی، مدیر حوزههای علمیه خواهران تهران، حوزه انرژی و مدیران ورزشی پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در این برنامه موضوعاتی مانند طرحواره درمانی، دغدغههای نسل جوان، صرفهجویی در انرژی و سرنوشت تیمهای پایه پایتخت مورد بررسی قرار می گیرد.
در برنامه «سلام تهران»، سید مهدی طباطباییفر، رئیس دپارتمان طرحواره درمانی ایران و مدیر خانه اساتید، به بررسی موضوعات روانشناسی از نگاه طرحواره درمانی میپردازد. وی در این گفتوگو به تشریح مفاهیم تلههای زندگی و تأثیر آن بر رفتارهای فردی و اجتماعی خواهد پرداخت.
در ادامه، حامد تقدیری، عضو شورای عالی جوانان، مدیر حوزههای علمیه خواهران تهران و دبیر قرارگاه ملی نوجوانان شورای عالی انقلاب فرهنگی، ضمن حضور در برنامه به بررسی دغدغههای نسل جوان و نوجوان و برنامههای حمایتی این حوزهها میپردازد.
همچنین با توجه به اهمیت مصرف انرژی، سید احسان حسینی، سردبیر خط انرژی، موضوع حیاتی صرفهجویی در انرژی بهویژه الگوهای پس از جنگ را بررسی خواهد کرد.
بخش ورزشی برنامه نیز میزبان محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس است. در این بخش، وضعیت آکادمیها و برنامههای این باشگاه برای پرورش استعدادهای فوتبالی مورد نقد و بررسی قرار میگیرد.
«سلام تهران»، با اجرای بهروز تشکر و فریبا باقری، ساعت ۷ صبح، از شبکه تهران پخش می شود.