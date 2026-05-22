اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان‌غربی از آغاز عملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور ارومیه - مهاباد خبر داد و از رانندگان خواست ضمن رعایت نکات ایمنی، برای تردد در این مسیر آمادگی لازم را داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مهاباد، در اطلاعیه‌ای که روز جمعه، یکم خردادماه منتشر شد، از آغاز عملیات اجرایی روکش آسفالت در بخشی از محور مواصلاتی ارومیه - مهاباد خبر داده شد.

بر اساس این اطلاعیه، عملیات بهسازی مذکور در محدوده گردنه «جبل به سمت رشکان» و در مسیری به طول ۸ کیلومتر (در هر دو باند رفت و برگشت) در حال انجام است.

اداره کل راهداری استان با اشاره به احتمال ایجاد ترافیک نیمه‌سنگین و توقف‌های کوتاه‌مدت ناشی از فعالیت ماشین‌آلات راهسازی، از تمامی کاربران جاده‌ای و رانندگان درخواست کرد تا ضمن رعایت سرعت مطمئنه و توجه ویژه به علائم و تابلو‌های هشداردهنده در محل، با عوامل اجرایی پروژه همکاری لازم را داشته باشند.

در پایان این اطلاعیه، ضمن قدردانی از صبوری رانندگان، تأکید شده است که اولویت اصلی اجرای این طرح، حفظ ایمنی مسافران و کارگران شاغل در پروژه است.