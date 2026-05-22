امام جمعه موقت سنندج بر لزوم آمادگی کامل نیروهای مسلح و مردم برای پاسخ دندانشکن به هرگونه تجاوز احتمالی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان،حاج ماموستا سیداحسن حسینی در خطبههای نماز جمعه این هفته سنندج، با اشاره به توطئههای مستمر جبهه استکبار و رژیم صهیونیستی، اظهار کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند حفظ هوشیاری هستیم و طبق تأکیدات مقام معظم رهبری، در صورت هرگونه تعرض از سوی دشمن، پاسخی بسیار کوبندهتر از گذشته دریافت خواهند کرد.
وی حضور حماسی مردم در میدان آزادی سنندج را نمادی از جهاد و پایداری دانست و بر لزوم استمرار این حضور برای خنثیسازی نقشههای دشمن تأکید کرد.
امام جمعه موقت سنندج در بخشی دیگر از سخنان خود به معضلات معیشتی و گرانیها پرداخت و از دولت خواست تا با اتخاذ تدابیر قاطع، کنترل بازار را در دست گیرد و اجازه ندهد برخی افراد فرصتطلب با احتکار کالا، فشار مضاعفی بر مردم وارد کنند.
وی همچنین خطاب به بازاریان تأکید کرد که در این شرایط حساس، انصاف را رعایت کرده و به جای احتکار، به فکر اقشار کمدرآمد و نیازمند جامعه باشند.