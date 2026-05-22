امام جمعه قزوین با اشاره به شرایط پیچیده اقتصادی و سیاسی حاکم بر منطقه و جهان، خواستار «آرایش جنگی اقتصادی» از سوی مسئولان شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجت الاسلام والمسلمین مظفری درخطبه های این هفته نماز جمعه قزوین گفت: مدیران باید با نگاهی انقلابی و جهادی، موانع اقتصادی را از سر راه بردارند و با تکیه بر توان داخلی و ظرفیت‌های بومی، چرخ‌های تولید و اشتغال را به حرکت درآورند.

امام جمعه قزوین از دولتمردان خواست تا با اتخاذ «آرایش جنگی» جدی‌تر در حوزه اقتصادی، جلسات ستاد اقتصادی را با حضور سران قوا، نخبگان و کارشناسان اقتصادی در سطح استان و کشور برگزار کنند.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین گفت : انتظار می‌رود یک قرارگاه جنگی اقتصادی در کشور با حضور سران سه قوه و بخش خصوصی تشکیل شود و اقتصاد جنگی در پیش گرفته شود.

وی با اشاره به مسایل اقتصادی و گرانی‌های اخیر در کشور، عوامل مختلفی را در این زمینه دخیل دانست و اظهار داشت: بخشی از این مشکلات به شرایط جنگی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور بازمی‌گردد، اما بخشی دیگر نیز قابل پیشگیری است.

امام جمعه قزوین افزود: نمی‌توان با رویکرد اقتصادی اداری و با اقتصاد «کت و شلواری» کشور را اداره کرد و این مسایل تا حدودی به مدیران میانی نیز بازمی‌گردد

وی بر لزوم رفع انحصار در واردات و صادرات و تقویت تولید داخلی تاکید کرد و مشارکت مردم را یکی از انتظارات مهم در این زمینه دانست.

حجت الاسلام مظفری همچنین به دغدغه اصلی مردم در خصوص دیپلماسی و مذاکرات اشاره کرد و اظهار کرد: مردم انتظار دارند دیپلمات‌های ما با روحیه انقلابی و با پشتوانه ملت ایران در مذاکرات حضور یابند و از مواضع خود کوتاه نیایند.

امام جمعه قزوین با بیان اینکه نگاه غرب‌گرایانه در مذاکرات به شکست می‌انجامد، به فرمایشات مقام معظم رهبری اشاره کرد و افزود: دیپلمات‌های ما نباید در سر میز مذاکره از مواضع خود عقب‌نشینی کنند و هیچ پیام ضعفی نباید از سوی مسوولان کشور به دشمن مخابره شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین در واکنش به تهدیدات اخیر آمریکا علیه کشورمان گفت: اگر دشمن اشتباه کند و بخواهد اقدامی انجام دهد، ما نیز متناسب با تهدیدها پاسخ کوبنده خواهیم داد و مشت آهنین را بر سر آنان فرود خواهیم آورد.

وی با تاکید بر ضرورت تشکیل صحن عمومی مجلس در شرایط جنگی، از نمایندگان مجلس شورای اسلامی خواست تا ضمن پرهیز از تعطیلی، نسبت به تصویب قانون حاکمیت جمهوری اسلامی در تنگه هرمز اقدام عاجل کنند.

امام جمعه قزوین با اشاره به ۳۰ اردیبهشت‌ماه، روز ملی جمعیت و سالروز شهادت آیت‌الله رییسی، بر دو محور اساسی «افزایش جمعیت» و «مسوولیت‌پذیری در نظام اسلامی» تاکید کرد.

حجت‌الاسلام مظفری با استناد به پیام مقام معظم رهبری، به کاستی‌های جمعیتی ناشی از سیاست‌های نادرست چند دهه اخیر اشاره کرد و خواستار اصلاح این روند و اتخاذ سیاست‌های صحیح برای افزایش فرزندآوری و جمعیت شد.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد سازوکار مناسب برای تسهیل ازدواج جوانان، خواستار پرداخت فوری تسهیلات ازدواج و واگذاری زمین در راستای سیاست جوانی جمعیت به جوانان استان شد و تاکید کرد: باید اقدامات عملی و فوری در این زمینه صورت گیرد و با پرداخت به‌موقع تسهیلات، زمینه ازدواج آسان جوانان را فراهم کند.