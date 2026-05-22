به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد: با هماهنگی با کمیته المپیک بحرین و فدراسیون کشتی بحرین، مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۶ که قرار بود ۳ تا ۱۰ آبان بحرین برگزار شود، به تعویق افتاده است.

براساس اعلام این اتحادیه کشتی، این تصمیم پس از بررسی دقیق و مسئولانه وضعیت ژئوپلیتیکی فعلی منطقه، به ویژه عدم قطعیت مداوم پیرامون درگیری‌های در حال وقوع در منطقه خلیج فارس و تأثیر گسترده‌تر آن بر ثبات منطقه‌ای و سفر‌های بین‌المللی گرفته شده است. در حالی که بحرین کاملاً متعهد به میزبانی رویداد‌های ورزشی در سطح جهانی است، همه طرف‌ها معتقدند که ایمنی، اعتماد به نفس و تجربه کلی ورزشکاران، مسئولان، هیئت‌ها، شرکا و هواداران باید در بالاترین اولویت باقی بماند.

اتحادیه جهانی کشتی اعلام کرد که قرار است میزبان جدید و زمان جدید برگزاری مسابقات کشتی قهرمانی جهان در سال ۲۰۲۶ به زودی اعلام شود.