مسابقات دوی ۲ هزار متر دانشجویان دانشگاه‌های استان فارس در آستانه سالروز آزادسازی خرمشهر، با حضور ۵۵ ورزشکار از ۱۱ دانشگاه و معرفی نفرات برتر در شیراز پایان یافت.





به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، این رویداد ورزشی با هدف زنده نگاه داشتن یاد و خاطره شهدای عملیات بیت‌المقدس و ارتقای فرهنگ نشاط در جامعه دانشگاهی، در زمین چمن خوابگاه دانشگاه شیراز برگزار شد.

در این رقابت‌ها که با حضور ۵۵ ورزشکار دانشجو از ۱۱ دانشگاه استان فارس همراه بود، شرکت‌کنندگان در سطحی فنی و با روحیه‌ای شاد به رقابت پرداختند.

وحید زارع‌نژاد مدیر تربیت بدنی دانشگاه شیراز، با اشاره به کیفیت برگزاری این مسابقات گفت: حضور ۵۵ ورزشکار منتخب از ۱۱ دانشگاه، نشان‌دهنده ظرفیت عظیم ورزشی در دانشگاه‌های استان است که امیدواریم با هم‌افزایی مسئولان، مسیر شکوفایی این استعداد‌ها بیش از پیش هموار شود.

در پایان این مسابقه استقامتی، امیرحسین شاهسوندی از دانشگاه شیراز به مقام قهرمانی دست یافت، علی بانشی از دانشگاه آزاد اسلامی نایب‌ قهرمان شد و محمدعلی حمیدی از موسسه آموزش عالی زند بر سکوی سوم ایستاد.

به نفرات برتر لوح تقدیر و جوایزی اهدا شد و از ۲ پیشکسوت دو و میدانی فارس به نام‌های علی مانیزان و جواد صغادی تجلیل به عمل آمد.