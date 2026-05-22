نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید، در سفر به شهرستانهای بابل و فریدونکنار، با خانوادههای شهدای استان مازندران دیدار و از آنها دلجویی کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ حجتالاسلام و المسلمین موسویمقدم با خانواده شهید امیرحسین مومنزاده در بابل و خانواده بزرگوار شهید احمد حسیننژاد از شهدای جنگ رمضان دیدار و از آنها دلجویی کرد و پیام مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) را به این خانوادههای گرامی ابلاغ کرد.
در ادامه سفر به فریدونکنار، نماینده ولی فقیه در بنیاد با خانواده سردار سرلشکر شهید حاج حسین بصیر جانشین فرماندهی لشکر ۲۵ کربلا، دیدار کرد. همچنین حجتالاسلام و المسلمین موسویمقدم با خانواده شهید امیرحسین نصیری که در جنگ دوازده روزه بر اثر حملات تروریستی آمریکا و صهیونیسم به شهادت رسید، دیدار کرد.
وی همچنین با خانواده معظم پنج شهید یزدانخواه در فریدونکنار دیدار کرد و در این دیدارها با اشاره به ویژگیهای اخلاقی شهدا، گفت: دلیل اصلی شهادت این عزیزان، انتخاب شدن توسط خداوند به خاطر ویژگیهای اخلاقی خاص آنان است. شهید نمونهای از بندگی در اوج جوانی و حیا بود و امروز وظیفه ما ترویج این سبک زندگی در جامعه است.
نماینده ولی فقیه در بنیاد با بیان خاطرهای از شهیدی در اصفهان که با وجود جوانی و زیبایی، هیچگاه نگاه ناپاک نداشت، افزود: باید یاد و نام این شهدا که در عین جذابیت ظاهری، بندهای با حیا و پرهیزگار بودند، زنده نگه داشته شود. رسانهها و ابزارهای نوینی مانند هوش مصنوعی میتوانند در بازآفرینی چهره شهدا و معرفی آنان به عنوان اسوه به نسل جوان نقش مؤثری ایفا کنند.