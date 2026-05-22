موزه هنر‌های معاصر تهران در ادامه مجموعه رویداد «هنر و جنگ»، در سومین نمایشگاه خود به روایت هنرمندان مکزیک از جنگ می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، از فردا شنبه ۲ خرداد، نمایش «یازده اثر از هنرمندان چاپگر مکزیک» در سرسرای موزه برگزار می‌شود.

در این نمایش، دو اثر چاپ ارزشمند از دو هنرمند نامدار مکزیک، سیکیروس و اوروسکو، مربوط به دهه ۲۰ میلادی قرن بیستم، به نمایش در می‌آید که روایتگر نبرد‌های مردمان این کشور هستند.

در کنار این دو اثر، مجموعه ۹ اثر چاپ هنری از هنرمندان معاصر مکزیکی نیز ارائه می‌شود که بر تصویر نبرد‌های استقلال و هویت‌بخشی اجتماعی مکزیک متمرکز هستند.

این رویداد که سومین برنامه از مجموعه «هنر و جنگ» به روایت گنجینه موزه است، تا روز شنبه ۹ خرداد ادامه خواهد داشت.