پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا از دستگیری ۱۵ محکوم متواری با سوابق اوباشگری، کلاهبرداری و فروش مواد مخدر در عملیات ۱۵ روزه کلانتری ۱۲ طاق سپهر خبر داد و تأکید کرد که پلیس با قاطعیت اجازه نخواهد داد هیچ مجرمی از چرخه اجرای عدالت خارج شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ سید اکبر عربی، فرمانده انتظامی شهرستان پیشوا، از دستگیری ۱۵ نفر از محکومان متواری خبر داد که دارای سوابق محکومیت در عناوین مجرمانه اوباشگری، کلاهبرداری و فروش مواد مخدر بودهاند.
وی اظهار داشت: مأموران کلانتری ۱۲ طاق سپهر طی عملیاتهای اطلاعاتی و میدانی در بازه زمانی ۱۵ روزه، موفق به شناسایی و دستگیری این افراد شدند.
سرهنگ عربی با اشاره به سوابق کیفری متهمان افزود: تمامی این افراد پیشتر توسط مراجع قضایی محکوم شده بودند، اما پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای مجازات، متواری شده بودند.
فرمانده انتظامی پیشوا در پاسخ به برخی اظهارنظرها درباره تأثیر شرایط جنگی بر روند مأموریتهای انتظامی، با لحنی قاطع و رسمی تصریح کرد: شرایط جنگی باعث نمیشود هیچ محکوم متواری از چرخه اجرای قانون خارج شود. اجازه نمیدهیم هیچیک از این افراد به جای تحمل مجازات در زندان، در بیرون از آن به زندگی عادی ادامه دهند. قاطعانه اعلام میکنم: تحت هر شرایطی، قانون اجرا خواهد شد و هیچ متهمی در اجرای قانون در امان نمیماند.»
وی ادامه داد: کلیه متهمان پس از تشکیل پرونده تکمیلی و صدور قرارهای قانونی مناسب، جهت تحمل کیفر قطعی خود به زندان معرفی شدهاند.
سرهنگ عربی در پایان خاطرنشان کرد: «پلیس با قاطعیت کامل و بدون هیچگونه اغماضی با هرگونه اخلال در امنیت عمومی برخورد خواهد کرد و از هیچ تلاشی برای تأمین آرامش شهروندان فروگذار نخواهد کرد.