وزیر نفت با تاکید بر همراهی مردم در مصرف بهینه سوخت، گفت: در طول جنگ ۴۰ روزه، دشمن خبیث صهیونیستی_ آمریکایی، بخشی از تاسیسات گاز، مخازن ذخیره‌سازی و تامین سوخت را در استان تهران مورد هدف قرار داد.

محسن پاک‌نژاد در گفت‌و‌گو با خبرگزاری صدا و سیما، با تاکید بر همراهی مردم در مصرف بهینه سوخت، گفت: اگرچه همکارانمان با استفاده از دیگر ظرفیت‌های موجود، بخش عمده‌ای از آنچه را که از دست داده بودیم، بسیار سریع به مدار برگرداندند، با این حال، در ادامه بی‌شک نیازمند همراهی مردم در مصرف بهینه سوخت هستیم.

وزیر نفت با بیان اینکه هیچگاه نمی‌گویم مصرف کم، بلکه روی مصرف بهینه و مناسب تاکید دارم، تصریح کرد: با همراهی مردم عزیزمان، ان‌شاءالله بتوانیم واحد‌هایی که ممکن است به زمان طولانی‌تری نیاز داشته باشد را عملیاتی کنیم.