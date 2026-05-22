زبان فارسی در منطقه بالکان که از بیش از ۵۰۰ سال پیش ریشه دوانده، هنوز که هنوز است علاقهمندان بسیاری را برای گرامیداشت بزرگانش دور هم جمع میکند.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما سارایوو؛ دانشجویان زبان و ادبیات فارسی دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو، امسال تصمیم گرفتند برنامهای را برای پاسداشت زبان فارسی و معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم خیام برگزار کنند.
کریم سوچسکا یکی از دانشجویان زبان فارسی گفت: حکیم ابوالقاسم فردوسی با اثر جاودانه خود «شاهنامه»، نقشی بیبدیلی در حفظ زبان فارسی ایفا کرد. او در این اثر بزرگ، تاریخ، حماسهها، دلاوریهای ملت ایران و روایتهای اسطورهای و افسانهای را به تصویر کشیده است.
خانم ریحانه جاودان نیز با معرفی حکیم عمر خیام گفت: این شخصیت برجسته ادب فارسی علاوه بر درخشش در حوزههایی همچون ریاضیات، نجوم و فلسفه، بیش از هر چیز بهواسطه رباعیات مشهورش شناخته میشود؛ آثاری که او را به یکی از ماندگارترین شاعران ادبیات جهان تبدیل کردهاند.
در این مراسم که با حضور ابوذر ابراهی ترکمان سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین برگزار شد، دانشجویان زبان و ادبیات فارسی در این کشور به معرفی حکیم ابوالقاسم فردوسی و حکیم خیام پرداختند.
سفیر ایران در این مراسم طی سخنانی ضمن قدردانی از برگزارکنندگان بهویژه رئیس دانشکده فلسفه دانشگاه سارایوو، استادان دانشگاه و رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در بوسنی و هرزگوین، بر اهمیت برگزاری چنین برنامههایی در تقویت پیوندهای فرهنگی میان ملتها تأکید کرد.
وی زبان را مهمترین ابزار انتقال مفاهیم دانست و گفت: تمام معناها و اندیشهها از طریق واژهها از ذهنی به ذهن دیگر منتقل میشوند و زبان فارسی نیز در این میان از جایگاهی ویژه برخوردار است.
سفیر کشورمان همچنین یکی دیگر از ویژگیهای مهم زبان فارسی را توانایی گسترده آن در واژهسازی دانست و توضیح داد که این زبان از ظرفیت بالایی برای تولید واژههای ترکیبی برخوردار است؛ بهگونهای که بیش از یک میلیون واژه در زبان فارسی قابل استفاده است.
وی با اشاره به تأثیر تاریخی زبان فارسی بر زبانهای دیگر گفت: هزاران واژه فارسی وارد زبانهای مختلف شدهاند و تنها در زبان بوسنیایی بیش از دو هزار و پانصد واژه با ریشه فارسی وجود دارد.
ابراهیمی ترکمان در بخش دیگری از سخنان خود، موقعیت تاریخی ایران در مسیر جاده ابریشم بهعنوان یکی از عوامل گسترش زبان و فرهنگ فارسی را مورد توجه قرار داد و تأکید کرد: ایران طی قرنها محل تبادل فرهنگها و تمدنها بوده و همین مسئله باعث ورود واژگان فارسی به زبانهای گوناگون شده است.
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بوسنی، مهمترین ویژگی زبان فارسی را توانایی بینظیر آن در انتقال مفاهیم فلسفی، عرفانی، اخلاقی و معنوی دانست و گفت: بخش بزرگی از میراث فکری و معنوی جهان اسلام و شرق، از طریق آثار شاعران و اندیشمندانی چون سعدی، حافظ، فردوسی، خیام و مولانا جلالالدین رومی به زبان فارسی بیان شده است.
در این مراسم همچنین از برگزیدگان تولید کلیپ به مناسبت روز زبان و ادبیات فارسی تقدیر شد. تولید کلیپ بر اساس فراخوانی از سوی رایزنی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران انجام شده بود.