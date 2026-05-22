روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی از آغازعملیات بهسازی و روکش آسفالت در محور ارومیه - مهاباد و احتمال کندی تردد‌ها خبرداد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، در اطلاعیه روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای آذربایجان غربی آمده است:

به اطلاع کاربران جاده‌ای در محور ارومیه _ مهاباد می‌رساند

عملیات روکش آسفالت در گردنه جبل به سمت رشکان به طول ۸ کیلومتر (رفت و برگشت) در محور ارومیه - مهاباد در حال اجرا است.

از تمامی رانندگان و کاربران جاده‌ای تقاضا می‌شود ضمن رعایت جانب احتیاط، کاهش سرعت و توجه به تابلو‌های هشداردهنده، با عوامل اجرایی راهداری همکاری لازم را داشته باشند.

ممکن است عملیات راهسازی موجب ترافیک نیمه‌سنگین و توقف‌های کوتاه‌مدت شود.

از صبوری و بردباری شما کاربران عزیز سپاسگزاریم. ایمنی مسافران و کارگران، اولویت ماست.