به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز ایلام؛حجت‌الاسلام والمسلمین « وعد مرادبیگی» خطیب موقت نمازجمعه ایلام در خطبه‌های امروز گفت: جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونیستی باعث شد تا تمام دنیا ایران را به عنوان یک ابرقدرت بشناسند.

وی افزود: دشمنانی که به ظاهر ابرقدرت هستند، در این جنگ پس از رویارویی با دلاورمردان میدان، به قدرت نیرو‌های مسلح ایران پی بردند.

خطیب موقت جمعه ایلام با قدردانی از حضور مردم در تجمعات شبانه، بر ادامه این خروش خودجوش تأکید کرد و گفت: حضور مردم در اجتماعات، دشمن را مستاصل کرده است.

مرادبیگی در بخش دیگری از خطبه‌ها با قدردانی از نقش‌آفرینی و عملکرد صداوسیما در «جنگ تحمیلی سوم» اظهار داشت: صداوسیما نه‌تنها روایتگر اول و برتر میدان جنگ روایت‌ها بود، بلکه مرجعیت خبری رسانه‌های جهان نیز محسوب می‌شد.

وی افزود: رسانه‌های معاند به دنبال خدشه‌دار کردن مرجعیت خبری صداوسیما و تحمیل روایت خود بودند، اما عملکرد درخشان رسانه ملی در جریان جنگ تحمیلی سوم باعث ناامیدی دشمنان شد و یک جریان‌سازی خبری ماندگار در تاریخ رسانه‌ای ایران رقم زد.

خطیب موقت جمعه ایلام با اشاره به راهبرد جدید دشمن برای تغییر ماهیت جنگ از «جنگ سخت» به «جنگ نرم» و ترکیبی، بر هوشمندی خبری و تحلیل‌های لحظه‌ای صداوسیما در این جنگ پیچیده تأکید کرد.

مرادبیگی در ادامه با انتقاد از وضعیت معیشتی، مهار گرانی را حق‌الناس دانست و بر لزوم برخورد قاطع و صدور احکام سنگین برای محتکران و اخلالگران بازار تأکید کرد.

وی با نقد غیرمستقیم بر روند نظارت‌ها تصریح کرد: از دولت، مجلس و قوه قضاییه انتظار می‌رود با کار جهادی و هماهنگ، بازار را از مبدأ تولید در کارخانه‌ها تا خرده‌فروشی‌ها زیر نظر بگیرند و راه را بر هرگونه سوءاستفاده ببندند.

خطیب جمعه ایلام خاطرنشان کرد: قوه قضاییه باید با مفسدان اقتصادی برخورد قاطع و بدون اغماض داشته باشد. صدور حکم‌های سنگین برای محتکرانی که با انبار کردن کالا به دنبال ناامید کردن مردم و ضربه زدن به اقتصاد هستند، تنها راه بازگشت آرامش و ثبات به بازار است.