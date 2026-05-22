به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، چهارمین برنامه از سلسله برنامه‌های «موزیک تک» با طراحی و دبیری محسن شریفیان و مدیریت طرح علی مغازه‌ای با محوریت صدا‌های جنوب و با درنگی بر موسیقی جنوب ایران با حضور مهدی شفیعی معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، بابک رضایی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اسحاق شکری مدیرعامل انجمن موسیقی ایران، علی مغازه‌ای، کیوان فرزین، جمعی از هنرمندان سینما و استقبال قابل توجه مخاطبان در موزه هنر‌های معاصر تهران برگزار شد.

این برنامه که با محوریت موسیقی و ساز‌های جنوب کشور طراحی شده بود با نواختن بوق‌های شاخی مارپیچ در محوطه بیرونی موزه هنر‌های معاصر تهران و در کنار بادگیر‌های این موزه آغاز شد.

پس از نواختن بوق‌های شاخی، در بخش داخلی موزه و در گالری‌های مختلف نوازندگان جنوب کشورمان با سازهایشان بخشی از این فرهنگ موسیقایی را به نمایش گذاشتند. در اولین گالری چنگ بازسازی شده بر اساس نمونه چنگ ایلامی نواخته شد و در ادامه لیانا شریفیان نوازنده نی انبان به همراه گروهش بخشی از موسیقی هرمزگان را اجرا کردند.

در یکی دیگر از نگارخانه‌ها، موسیقی آئینی هرمزگان نواخته شد و در بخشی دیگر یکی از نوازندگان با نواختن ساکسیفون تلاقی فرهنگ‌های مختلف از شرق و غرب را به نمایش گذاشت.

اجرای آثاری با ساز‌های الکترونیکی مانند لیانیک و نیز قطعاتی با حال و هوای موسیقی بوشهر، اما با نگاهی مدرن از دیگر بخش‌های این رویداد بود. در پایان این رویداد نیز در کنار «حوض روغن» موزه هنر‌های معاصر تهران، آثاری با همراهی ساز نی‌انبان با نوازندگی محسن شریفیان و نوازندگان ساز‌های عود، کیبورد و کوبه‌ای اجرا شد که مورد توجه مخاطبان قرار گرفت. آخرین اثر نواخته شده توسط محسن شریفیان و گروهش «غبار» نام داشت که به صورت ترکیبی از نمایش و موسیقی اجرا شد.