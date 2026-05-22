پیشبینی وزش باد بهنسبت شدید تا شدید برای بوشهر
هواشناسی بوشهر از وزش باد بهنسبت شدید تا شدید تا روز یکشنبه در استان و تلاطم شدید دریا و گردوخاک خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، از امروز جمعه تا روز یکشنبه هفته پیشرو با وزش بادهای بهنسبت شدید تا شدید شمالی روی دریا، سواحل و فراساحل استان متلاطم پیشبینی میشود.
زهرا راستگو با اشاره به صدور هشدار سطح نارنجی، افزود: در این مدت سرعت وزش باد گاهی به ۵۰ کیلومتر در ساعت و ارتفاع موج دریا به بیشاز دو متر خواهد رسید که توصیه میشود دریانوردان از رفتن به دریا خودداری کنند.
وی اضافه کرد: در مدت یاد شده، وقوع گردوخاک محلی و گردوغبار فرامنطقهای نیز دور از انتظار نیست.
معاون هواشناسی بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ساعت ۰۳:۱۴ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۰۶:۰۰، مد دوم ساعت ۱۲:۴۰ و جزر دوم ساعت ۲۰:۴۵ دقیقه خواهد بود.