به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،محمدشروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان در دومین حضور سالن تیراندازی شهید زرین در میدان المپیک اظهار داشت: در ابتدا درود می فرستم به روح شهدا و امام شهدا به ویژه روح ملکوتی رهبر شهید و فرزانه و سلامتی رهبر مجاهد و مبارز آیت الله سید مجتبی خامنه ای را از خداوند خواستارم.

وی در ادامه افزود: توفیق داشتم در میدان المپیک در سالن شهید زرین که فدراسیون تیراندازی به مناسبت این شب های مقدس راه اندازی کردند، حضور داشته باشم. از خانواده شهید هاشم نژاد تکریم شد و همچنین تعدادی از کودکانی که در مسابقات این سالن قهرمان شدند تجلیل شدند.

معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای وزارت ورزش و جوانان تاکید کرد: در راستای آموزش تیراندازی که آموزه دینی ماست و بر اساس فرمایش پیامبر گرامی، حضرت محمد (ص) باید به فرزندان خود تیراندازی بیاموزید و فدراسیون کار آموزش را به خوبی انجام داده و باید از آقای برخورداری سرپرست فدراسیون تقدیر و تشکر کنم. همچنین از قهرمانان این رشته از جمله جواد فروغی که هر شب در سالن حضور دارند و سایر اعضای تیراندازی که در این محفل گرد هم می آیند و آموزش تیراندازی می دهند، تشکر می کنم.

وی با اشاره به حضور مردم در میادین یادآوری کرد: همه این حضورها دشمن‌شکن است و دشمن از حضور ملت قهرمان ایران عصبانی می‌شود و به قول شهید بهشتی دشمن باید از این عصبانیت بمیرد‌.

اسبقیان در پایان گفت: امیدوارم تیراندازی در اردوی پیش رو در عمان موفق باشد و در نهایت منتظر افتخار آفرینی مجدد تیراندازی در بازی‌های آسیایی ناگویا هستیم و امیدوارم شاهد درخشش این رشته و برافراشته شدن پرچم ایران عزیز باشیم.

گفتنی است با حضور اسبقیان، سردار میرجلیلی و سهیل برخورداری، سرپرست فدراسیون، امید نجاری، محمد پاشا و علی حیدری از خانواده شهید هاشم‌زاده تقدیر شد.

تیراندازان برتر طی شب‌های برپایی این سالن نیز جوایز و لوح تقدیر خود را از معاون وزیر ورزش دریافت کردند.