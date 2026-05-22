



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،خطیب جمعه شیراز در خطبه‌های امروز نماز جمعه شیراز با تاکید بر پیام اخیر مقام معظم رهبری گفت: وقتی خانواده‌های شهدا در میادین و خیابان‌های شهر حضور دارند، تکلیف و وظیفه بقیه مردم بیشتر روشن می‌شود.

آیت الله دژکام افزود: در این برهه باید همه اختلافات را کنار گذاشت و بر حفظ انسجام و وحدت ملی با حضور در میادین شهر کوشید.

وی در بخشی دیگر از خطبه‌ها به مغلطه پردازی رسانه‌های بیگانه اشاره کرد و افزود: باید مردم هوشیار باشند که پاره حقیقت گویی، شیوه رسانه‌های بیگانه است و مخاطببان باید مصرف رسانه‌ای خود را تنظیم کنند و به نوا‌های شیطانی گوش ندهند.

کمک به همنوع و گره گشایی از مشکلات همدیگر در شرایط کنونی کشور و توجه به مدیریت مصرف بویژه در حوزه انرژی از دیگر موضوعات خطبه‌های امروز نماز جمعه بود.