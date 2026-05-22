به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد الهداد، مدیرعامل شرکت توانیر در پیامی به مناسبت روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف، از آغاز اجرای ۲۵ راهبرد کلیدی در نظام حکمرانی انرژی خبر داد؛ راهبردهایی که با هدف ارتقای بهرهوری، افزایش تابآوری شبکه برق و نهادینهسازی فرهنگ مصرف بهینه در جامعه تدوین شده و فصل تازهای در مدیریت هوشمند انرژی کشور رقم میزنند.
«بسمالله الرحمن الرحیم
اول خرداد، روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف، فرصتی مغتنم برای بازاندیشی در نحوه استفاده از منابع ارزشمند کشور و بهویژه انرژی برق است؛ منبعی راهبردی که نقش حیاتی در توسعه اقتصادی، رفاه اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی مردم دارد. بهرهوری در معنای واقعی خود به معنای «هوشمندانهتر کار کردن» و استفاده درست از ظرفیتها، امکانات و زمان برای دستیابی به بهترین نتیجه است؛ رویکردی که در آن افزایش کیفیت، کاهش هزینهها و استفاده بهینه از منابع به صورت همزمان مورد توجه قرار میگیرد.
در فرهنگ اسلامی نیز همواره بر انجام بهترین کارها و پرهیز از اسراف تأکید شده است. آموزههای دینی ما بر این نکته تصریح دارند که استفاده درست از نعمتهای الهی، زمینهساز پیشرفت و برکت در زندگی فردی و اجتماعی است. همانگونه که امیرالمؤمنین حضرت علی (ع) میفرمایند: «هر کس دو روزش یکسان باشد زیان کرده است.» این کلام گرانسنگ بیانگر روح بهرهوری و حرکت مستمر به سوی بهبود، نوآوری و تعالی است.
امروز صنعت برق کشور در آستانه تحولی مهم در حوزه مدیریت و حکمرانی انرژی قرار دارد. شرکت توانیر به عنوان راهبر و بازوی اجرایی نظام حکمرانی انرژی در کشور، مسئولیت هدایت سیاستها و برنامههای کلان برای ارتقای بهرهوری انرژی، افزایش تابآوری شبکه برق و مدیریت بهینه مصرف را بر عهده دارد. در این مسیر، نگاه ما به بهرهوری صرفاً یک شاخص اقتصادی نیست، بلکه آن را به عنوان یک فرهنگ ملی و یک فرآیند مدیریتی مستمر دنبال میکنیم که باید در رفتار سازمانی، سبک زندگی و الگوی مصرف جامعه نهادینه شود.
با همین رویکرد، شرکت توانیر در سال پیش رو «۲۵ راهبرد مؤثر در اجرای نظام حکمرانی انرژی» را در دستور کار قرار داده است؛ راهبردهایی که با هدف ارتقای بهرهوری انرژی، افزایش تابآوری شبکه برق و مشارکت فعال مردم و بخشهای مختلف اقتصادی در مدیریت مصرف طراحی شدهاند. این راهبردها عبارتند از:
۱. ترویج صرفهجویی هوشمندانه در مصرف برق
۲. تقویت نقش برق در افزایش بهرهوری خانوارها
۳. گسترش آموزش فرهنگ مصرف صحیح انرژی
۴. بهرهگیری از فناوریهای نوین برای کاهش مصرف
۵. ارتقای بهرهوری انرژی در صنایع بزرگ
۶. توجه به پایداری انرژی به عنوان یکی از ارکان آینده کشور
۷. کاهش هدررفت برق در شبکههای توزیع
۸. توانمندسازی مصرفکنندگان در مدیریت انرژی
۹. تأکید بر مصرف بهینه در دورههای اوج مصرف در فصلهای گرم و سرد
۱۰. بهینهسازی تجهیزات برقی در منازل
۱۱. توسعه انرژیهای تجدیدپذیر در صنعت برق
۱۲. مدیریت مصرف در ادارات و دستگاههای دولتی
۱۳. توسعه زیرساختهای شبکه هوشمند برق
۱۴. کاهش تلفات انرژی در خطوط انتقال
۱۵. گسترش آموزشهای عمومی در حوزه مصرف بهینه
۱۶. افزایش کارایی سامانهها و تجهیزات برقی
۱۷. حمایت از نوآوری و فناوریهای نو در صنعت برق
۱۸. تقویت نقش خانوادهها در کاهش مصرف انرژی
۱۹. اجرای برنامههای تشویقی برای مشترکان کممصرف
۲۰. ارتقای آگاهی عمومی نسبت به اهمیت بهرهوری انرژی
۲۱. افزایش بهرهوری انرژی در صنایع کوچک و متوسط
۲۲. تقویت ارتباط میان بهرهوری انرژی و کاهش هزینههای خانوار
۲۳. توسعه شبکه هوشمند برق در کشور
۲۴. فرهنگسازی مصرف بهینه در مدارس و مراکز آموزشی
۲۵. بهرهگیری از دادهها و تحلیلهای پیشرفته برای پیشبینی و مدیریت مصرف
با اجرای این راهبردها میتواند ضمن افزایش کارایی صنعت برق، به ارتقای تابآوری شبکه، کاهش هزینههای ملی، پایداری تأمین انرژی و حفاظت از منابع کشور کمک کند. تحقق این اهداف البته نیازمند مشارکت همگانی، از سیاستگذاران و مدیران تا صنعتگران، خانوادهها و نسل جوان است.
در پایان، ضمن گرامیداشت روز ملی بهرهوری و بهینهسازی مصرف، از تلاشهای تمامی کارکنان صنعت برق کشور که با دانش، تعهد و نوآوری در مسیر ارتقای بهرهوری و پایداری شبکه برق گام برمیدارند، صمیمانه قدردانی میکنم و امیدوارم با همدلی و همکاری همه بخشها، بتوانیم آیندهای پایدارتر و کارآمدتر برای نظام انرژی کشور رقم بزنیم.