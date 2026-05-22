وزیر خارجه روسیه بر مخالفت قاطع کشورش با هرگونه تجاوز نظامی مجدد آمریکایی صهیونیستی به ایران تاکید کرد.

لاوروف: روسیه با تکرار تجاوز نظامی به ایران مخالف است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی لاوروف گفت: روسیه با تکرار تجاوز نظامی علیه ایران قاطعانه مخالف است.

وی افزود: از همه تلاش‌های میانجیگرانه با هدف پیشبرد روند حل و فصل اوضاع پیرامون ایران از طریق ابزار‌های سیاسی و دیپلماتیک استقبال می‌کنیم.

لاوروف هشدار داد که ازسرگیری جنگ در منطقه خلیج فارس پیامد‌های منفی برای کل جهان و اقتصاد آن خواهد داشت.

وی ادامه داد: گفتگوی مستقیم و سازنده میان کشور‌های عربی و ایران برای تضمین مشترک پیش‌بینی‌پذیری و ثبات در خاورمیانه ضروری است.