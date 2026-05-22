پخش زنده
امروز: -
وزیر خارجه روسیه بر مخالفت قاطع کشورش با هرگونه تجاوز نظامی مجدد آمریکایی صهیونیستی به ایران تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرگئی لاوروف گفت: روسیه با تکرار تجاوز نظامی علیه ایران قاطعانه مخالف است.
وی افزود: از همه تلاشهای میانجیگرانه با هدف پیشبرد روند حل و فصل اوضاع پیرامون ایران از طریق ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک استقبال میکنیم.
لاوروف هشدار داد که ازسرگیری جنگ در منطقه خلیج فارس پیامدهای منفی برای کل جهان و اقتصاد آن خواهد داشت.
وی ادامه داد: گفتگوی مستقیم و سازنده میان کشورهای عربی و ایران برای تضمین مشترک پیشبینیپذیری و ثبات در خاورمیانه ضروری است.