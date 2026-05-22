پخش زنده
امروز: -
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی گفت: برگزاری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران نشان داد که ایرانیان در شرایط سخت نیز از آرمانهای فرهنگی خود دست نمیکشند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما ،زهره عبدی دانشپور نویسنده و دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در گفتوگو با ستاد خبری هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران درباره اهمیت برگزاری این رویداد در شرایط کنونی کشور اشاره کرد: تداوم برگزاری این رویداد فرهنگی نشان میدهد که جامعه در شرایط سخت نیز از آرمانهای فرهنگی خود دست نمیکشد و منفعل نیست.
وی افزود: گرچه هزینه کتاب بهویژه آثار تخصصی ممکن است برای برخی مخاطبان سنگین باشد، اما برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب با ایجاد فضای دسترسی گستردهتر میتواند نقش مثبتی در تقویت فرهنگ مطالعه ایفا کند.
عبدی دانشپور ادامه داد: پیشنهاد کتاب به مخاطبان، بسته به تخصص و نیاز آنها متفاوت است و نمیتوان نسخه واحدی برای همه ارائه کرد. در حوزه کتابهای تخصصی نیز، هر رشته اقتضائات خاص خود را دارد و توصیهها باید متناسب با همان رشته ارائه شود. در حوزه کتابهای تخصصی ترجیح آن است که دانشجویان تا حد امکان به مطالعه منابع به زبان اصلی بپردازند، مگر آنکه اثر تألیفی ارزشمند و متناسب با نیازهای بومی در دسترس باشد.
این عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی همچنین با اشاره به اینکه در رشتههایی که متکی بر مفاهیم نظری و تحلیلی هستند، دقت در انتقال مفاهیم اهمیت بالایی دارد، گفت: گاه ترجمه نمیتواند تمام ظرایف متن اصلی را منتقل کند. اگر ترجمهای از یک اثر صورت میگیرد لازم است مترجم تسلط کافی بر ادبیات و زبان مبدأ داشته باشد و ترجمه با متن اصلی تطبیق داده شود تا کیفیت اثر حفظ شود.
عبدی دانشپور اضافه کرد: برخی ممکن است در وضعیت فعلی کمتر به سراغ کتابهای تخصصی بروند، اما به باور من اکنون زمان توجه جدیتر به دانش و کتابهای تخصصی است؛ چرا که برای آینده و سازندگی کشور به آن نیاز داریم. در کنار منابع تخصصی، مطالعه آثار حوزه اقتصاد سیاسی و ادبیات باکیفیت چه تألیفی و چه ترجمهشده میتواند به ارتقای نگاه تحلیلی و فرهنگی دانشجویان کمک کند. امیدوارم دانشجویان و علاقهمندان با نگاهی آیندهنگر از فرصت نمایشگاه مجازی کتاب تهران برای تأمین منابع مورد نیاز خود بهره ببرند.
هفتمین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از بیستوششم اردیبهشت تا دوم خرداد (۱۴۰۵) با شعار «بخوانیم برای ایران» در نشانی book.icfi.ir برگزار میشود.