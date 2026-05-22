نماینده ولیفقیه در امور حج و زیارت، ارزیابی عملکرد کارگزاران فرهنگی را ابزاری برای ارتقای سطح خدمات دانست و بر ضرورت استفاده از روشها و ابزارهای نوین در پاسخگویی به نیازهای روز تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از پایگاه اطلاعرسانی حج، حجتالاسلام والمسلمین سید عبدالفتاح نواب، سرپرست حجاج ایرانی، در نشست با رابطین روحانی بعثه مقام معظم رهبری در مکه مکرمه، رسالتهای خطیر حوزه فرهنگی در حج ۱۴۰۵ و نقش رابطین روحانی بعثه را تبیین کرد.
حجت الاسلام والمسلمین نواب با اشاره به نقش کلیدی رابطین روحانی در انتقال واقعیتهای میدانی، تصریح کرد: فرآیند ارزیابی عملکرد روحانیون، معین و معینهها نباید به یک اقدام اداری و تشریفاتی تبدیل شود؛ بلکه هدف اصلی این ارزیابیها باید شناسایی دقیق نقاط قوت و ضعف برای ارتقای توانمندی کارگزاران فرهنگی و بهبود مستمر فعالیتها در راستای خدمت به ضیوفالرحمان باشد.
وی افزود: انتقال درست، صادقانه و به موقع آسیبها و دغدغهها از سوی رابطین، میتواند به اصلاح فرآیندها و بازنگری در شیوههای اجرایی منجر شود که نتیجه آن، عملکرد بهتر کارگزاران فرهنگی خواهد بود.
سرپرست حجاج ایرانی با اشاره به تفاوت سطوح علمی و دانش زائران ایرانی، نقش کارگزاران فرهنگی را در ارائه مطالب یادآور شد و گفت: در ارزیابیها باید اثربخشی این نقش با دقت کارشناسی شود تا در صورت نیاز به بازنگری در نحوه اجرا، تغییرات لازم اعمال و یا در صورت موفقیت، بر استمرار و تقویت آنها تأکید شود.
حجتالاسلام والمسلمین نواب تصریح کرد: با توجه به تحولات در جهان امروز، کارگزاران فرهنگی باید به لوازم مدرن آموزشی و استفاده از فناوریهای نوین مجهز شوند و در این ارتباط میتوان از تجارب موفق دیگران استفاده کرد.
* اخلاقمداری در تعامل با خادمان فرهنگی
وی نحوه تعامل رابطین با روحانیون کاروانها را در دقت ارزیابیها مؤثر دانست و تصریح کرد: نوع برخورد و برقراری ارتباط صمیمانه و اخلاقمدار، زیربنای یک ارزیابی منصفانه و واقعبینانه است.
در ابتدای این نشست که امروز اول خرداد با حضور حججاسلام والمسلمین سید حسین رکنالدینی معاون فرهنگی و محمدعلی اخویان مدیر امور آموزشی و فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری برگزار شد، اعضای کارگروه رابطین روحانیون، دیدگاهها و پیشنهادات خود درباره راهکارهای ارتقای توانمندی کارگزاران فرهنگی و بهبود فرآیندهای نظارتی بیان کردند.