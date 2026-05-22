پخش زنده
امروز: -
رئیس خانه معدن ایران، در پیامی به مناسبت آغاز هفته معدن، بر نقش راهبردی بخش معدن در تأمین امنیت اقتصادی و صنعتی ایران تأکید کرد و خواستار تدوین نقشهراه جامع توسعه معادن شد.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما؛ محمدرضا بهرامن، رئیس خانه معدن ایران، (اول خرداد ۱۴۰۵) همزمان با آغاز هفته معدن، طی پیامی ضمن تبریک این مناسبت به فعالان بخش معدن، اظهار داشت: جهان امروز بهروشنی دریافته که آینده اقتصاد جهانی تنها بر نفت و انرژیهای سنتی استوار نیست، بلکه امنیت اقتصادی، صنعتی و حتی سیاسی کشورها به میزان دسترسی و تسلط آنان بر منابع معدنی استراتژیک بستگی دارد.
وی با اشاره به تحولات ژئوپلیتیکی اخیر از جمله جنگ اوکراین، بحرانهای انرژی و اختلال در زنجیرههای تأمین جهانی، خاطرنشان کرد: رقابت امروز بر سر عناصر نادر خاکی، لیتیوم، کبالت، نیکل و مس، فراتر از یک رقابت اقتصادی، بخشی از معادلات کلان قدرت جهانی و آینده فناوری محسوب میشود.
بهرامن با تأکید بر ظرفیتهای بالای معدنی ایران، گفت: ایران بر روی یکی از غنیترین کمربندهای متالوژنی جهان قرار دارد و از ذخایر عظیم مس، آهن، طلا، سرب، روی، عناصر نادر خاکی و سنگهای تزئینی برخوردار است، اما متأسفانه بخش قابلتوجهی از این ظرفیتها همچنان ناشناخته باقی مانده و نیازمند اکتشافات گسترده، عمیق و فناورانه است.
رئیس خانه معدن ایران، توسعه اکتشافات هوشمند، تسهیل سرمایهگذاری داخلی و خارجی، تضمین امنیت سرمایهگذاری و ثبات مقررات، بهبود زیرساختهای حملونقل و انرژی و بهرهگیری از فناوریهای نوین مانند هوش مصنوعی را از ضرورتهای تحول در بخش معدن برشمرد.
وی افزود: ضروری است سیاستگذاران کشور معدن را بهعنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد آینده ایران به رسمیت بشناسند و نقشه راه جامع توسعه معدن، امنیت معدنی و تکمیل زنجیره ارزش صنایع معدنی را طراحی و اجرا کنند.
بهرامن در پایان با تجلیل از تلاشهای معدنکاران، زمینشناسان، مهندسان، کارگران و سرمایهگذاران این عرصه، ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی علمی و حمایت مؤثر از بخش معدن، ایران بتواند ضمن تثبیت جایگاه خود به عنوان قدرت نخست معدنی منطقه، به یکی از بازیگران اثرگذار اقتصاد معدنی جهان در دهههای آینده تبدیل شود.