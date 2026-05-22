مشتاق علی لاشاری هنرمند برجسته پاکستانی با حضور در سرکنسولگری ایران در کراچی، ضمن همدردی با ملت ایران به مناسبت شهادت رهبر انقلاب ، اثر هنری جدید خود را به سرکنسول ایران اهدا کرد.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد؛ این هنرمند شناخته‌شده پاکستانی در دیدار با «اکبر عیسی زاده» سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی، با محکوم کردن حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران گفت: پس از شنیدن خبر شهادت رهبر انقلاب اسلامی، در شرایطی آکنده از تأثر و اندوه، طی سه روز متوالی به طراحی و خلق تمثال ایشان پرداخته تا ارادت جامعه هنری پاکستان به این شخصیت برجسته جهان اسلام را ابراز کند.

وی همچنین از سرکنسول ایران خواست پیام تسلیت و این اثر هنری به محضر آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی منتقل شود.

سرکنسول جمهوری اسلامی ایران در کراچی نیز با تقدیر از احساسات و اقدام این هنرمند پاکستانی، تاکید کرد: بهره گیری از مفاهیم معنوی و تکریم شخصیت‌های الهی در هنر، موجب ماندگاری و تأثیرگذاری عمیق آثار فرهنگی می‌شود.

اکبر عیسی‌زاده همچنین بر اهمیت توسعه همکاری‌های فرهنگی و هنری میان ایران و پاکستان و برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های مشترک میان هنرمندان دو کشور تاکید کرد.

مشتاق علی لاشاری از هنرمندان شناخته شده پاکستان است که به دلیل ابداع سبک نقاشی با عصاره خالص چای و قهوه شهرت بین‌المللی دارد.

وی در سال‌های اخیر موفق به دریافت نشان «تمغه امتیاز» از دولت پاکستان شده و آثارش در نمایشگاه‌های بین‌المللی متعددی به نمایش درآمده است.

برگزاری نخستین نمایشگاه جهانی نقاشی با چای و قهوه در کراچی، تألیف کتاب «رنگ فرهنگ» و طراحی مجموعه‌ای از آثار هنری برای ساختمان بانک مرکزی پاکستان، از جمله فعالیت‌ها و افتخارات این هنرمند پاکستانی به شمار می‌رود.