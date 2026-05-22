امام جمعه کیش، گفت: صرفه جویی و مدیریت مصرف در شرایط فعلی کشور تکلیف است و باید به فرهنگ عمومی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، حجت‌الاسلام والمسلمین بی‌نیاز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: استمرار حضور مردم در صحنه، وحدت، انسجام و پرهیز از تفرقه، اعتماد نداشتن به دشمن و رسانه‌های معاند، مواسات و همدلی، مدیریت مصرف و صرفه جویی نکات مورد تأیید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و باید به آنها توجه جدی داشت.

او افزود: در شرایط فعلی کشور باید قرارگاه‌های اقتصادی فعال شوند و مردم با صرفه جویی، دولت با تامین کالای اساسی، رفع مشکلات ساختاری و کسری بودجه، تولید کنندگان با احیای زیرساخت‌های تولید، توزیع کنندگان با جلوگیری از احتکار و دستگاه‌های نظارتی با پایش و نظارت، دست به دست هم دهند تا از این شرایط عبور کنیم.

امام جمعه کیش با گرامیداشت روز مجلس شورای اسلامی، مجلس را تجلی اراده ملت عنوان کرد و گفت: مجلس در رفع مشکلات مردم تلاش کند.

حجت الاسلام و المسلمین علیرضا بی نیاز با گرامیداشت سالروز فتح خرمشهر و روز دزفول، گفت: تقدیم ۶ هزار شهید در آزادسازی خرمشهر و دو هزار و ششصد شهید در دزفول، نشانه مقاومت و پایداری مردم ایران است.

امام جمعه کیش، گفت: دشمن در جنگ تحمیلی ۸ ساله و جنگ تحمیلی سوم می‌خواست با زورگویی ایران و ایرانی را تسلیم کند و این امر غیر ممکن است، مردمی که بیش از ۸۰ شب متوالی در خیابان هستند و ۸ سال مقتدرانه از کشور دفاع کردند، هرگز تسلیم نمی‌شوند.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز، گفت: دشمن بداند اگر اشتباه محاسباتی کند و وارد جنگ با ایران شود، تمام پایگاه‌های نظامی آمریکا و تاسیسات مختلف در منطقه زیر آتش نیرو‌های غیور جمهوری اسلامی ایران خواهند رفت.

او گفت: ابرقدرت، فقط قدرت نظامی و ثروت نیست، ابرقدرت، کشوری است که رهبری حکیم و مردمی بصیر مانند ایران دارد و اکنون ایران جزو چهار قدرت بزرگ منطقه است.

امام جمعه کیش با گرامیداشت سالروز شهادت امام باقر علیه‌السلام و روز عید قربان، گفت: تاثیر فعالیت‌های امام بزرگوار در عزت جامعه اسلامی بر کسی پوشیده نیست و عید قربانی نیز تجلی توحید، بندگی انسان و ایثار در راه خداوند است.

حجت الاسلام و المسلمین بی نیاز با اشاره به فرا رسیدن روز عرفه هم گفت: عرفه، موعد ارتباط انسان با خداست و مراسم این روز در کیش هم تدارک دیده شده است.