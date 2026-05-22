هشتاد و دومین شب حضور مردم ایلام در میدان ۲۲ بهمن، بار دیگر عشق به ایران و غیرت ایلامی را به تصویر کشید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛دیشب هشتاد و دومین شب حضور پرشور مردم در میدان ۲۲ بهمن شهر ایلام بود. شبی که غیرت ایلامی معنی شد و عشق به ایران در رگ‌های شهر جاری گشت.

مردم ایلام، زن و مرد، پیر و جوان، با دستانی خالی، اما دلی پر از ایمان، در میدان حاضر شدند. نه برای تماشا، برای بودن.

آنها به عشق ایران و با غیرتی سترگ، بار دیگر نشان دادند که این خطه هرگز تنها نمی‌ماند و هرگز از آرمان‌هایش کوتاه نمی‌آید.