ممنوع شدن صید ساردین و ماهی مرکب در آبهای استان بوشهر
مدیرکل شیلات استان بوشهر از ممنوع شدن صید ساردین ماهیان و ماهی مرکب از امروز اول خرداد در آبهای خلیجفارس محدوده استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، عقیل امینی گفت: بر اساس بررسیهای انجامشده درباره وضعیت ذخایر ساردینماهیان و با توجه به زمان اوج تخمریزی این گونه، بهمنظور بهرهبرداری پایدار و مسئولانه از ذخایر دریایی، زمان پایان فصل صید این گونه در فصل صید ۱۴۰۴ – ۱۴۰۵ مطابق اعلام پژوهشکده میگو کشور در بوشهر، اول خرداد تعیین شده است.
وی افزود: همچنین بر اساس بررسیهای انجامشده، صید ماهی مرکب از امروز جمعه اول خرداد در آبها و صیدگاههای استان بوشهر ممنوع اعلام میشود.
مدیرکل شیلات استان بوشهر با تاکید بر اینکه این تصمیم با هدف حفظ ذخایر مولد و بازسازی ذخایر برای سالهای آینده اتخاذ شده است، تصریح کرد: اداره کل شیلات استان بوشهر همزمان با جمعبندی آمار صید، اقدامات لازم را برای اجرای تدابیر مدیریتی و نظارتی در این زمینه انجام خواهد داد.
وی اظهار کرد: مالکان شناورهای دارای مجوز صید ساردین و همچنین صیادان گرگورگذار فعال در صید ماهی مرکب باید در چارچوب مقررات، نسبت به جمعآوری ادوات صید و انتقال گرگورها به ساحل در زمان مقرر اقدام کنند.