امام جمعه موقت کرمانشاه در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با تشریح ابعاد عقب‌نشینی‌های پی‌درپی کاخ سفید در مواجهه با جبهه مقاومت گفت: قمار نظامی و مواضع آشفته ترامپ در قبال انسداد ارادی تنگه هرمز به یک شکست راهبردی بی‌سابقه برای آمریکا ختم شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمامرکزکرمانشاه، حجت الاسلام آل آقا امام جمعه موقت کرمانشاه در جمع نمازگزاران مسجد جامع کرمانشاه با گرامیداشت فرا رسیدن سوم خرداد گفت:آزادی خرمشهر یعنی با توکل به قدرت خداوند و تعهد و با وجود همه کم و کاستی میتوان قدرت دشمن راهم در شکست .

وی سپس با اشاره به پیش رو بودن نهم ذی الحجه روز عرفه این آیین معنوی را روز نزول رحمت ویژه الهی برشمرد و تصریح کرد :تلاش کنیم ارزش لحظات این روزر را درک کنیم چرا که امام صادق علیه السلام می فرماید روز عرفه روز دعا و درخواست از درگاه خداست و بهترین دعا دعای عرفه امام حسین ع است

امام جمعه موقت کرمانشاه در ادامه یک خرداد روز بهینه ساز افزود مدیریت مصرف به ویژه در دوران جنگ عامل مهمی برای برخورداری همه هموطنان از منابع انرژی آب و دیگر کالاهای اساسی است.

وی عید سعید قربان و آغاز دهه امامت و ولایت را فرصت مناسبی برای تبیین جایگاه ولایت و امامت در جامعه دانست.

حجت الاسلام آل آقا در پایان هم به هم استانی ها و به ویژه افراد دارای توان مالی توصیه کرد حمایت از خانواده های زندانیان را فراموش نکنند.