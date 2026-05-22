دنیا در جنگ رمضان به ماهیت رژیم‌های تروریستی آمریکا و اسرائیل پی برد و با ایستادگی در برابر این جنایات، پیروزی نهایی دست یافتنی است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ نماینده ولیّ‌فقیه در استان مرکزی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اراک با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا در خاورمیانه، غزه، لبنان و حتی ایران، گفت: دنیا به ماهیت این رژیم پی برده و باید در برابر این جنایات ایستاد.

آیت الله دری افزود: خوشبختانه دنیا به جنایات این رژیم صهیونیستی و ماهیت آنها پی برده است و باید تا آخر در برابر این جنایات ایستادگی کنیم.

خطیب جمعه اراک همچنین به موضوع نگرانکننده کاهش جمعیت و ضرورت اقدام دولت و اقشار مختلف برای حل این معضل اشاره کرد و گفت: در خصوص جمعیت، ازدواج و زاد و ولد وضعیت مناسبی نداریم و امیدواریم اقشار مختلف و به ویژه دولت برای روند کاهش جمعیت راهکاری داشته باشند.

آیت الله دری افزود: دو مناسبت در روز‌های آینده داریم؛ یکی شهادت امام باقر (ع) و دیگری سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر که یاد و خاطره آنها را گرامی می‌داریم.

خطیب نماز جمعه اراک با نزدیک شدن به ایام پربرکت عرفه و عید قربان، مسلمانان را به قدردانی از این فرصت معنوی و الهی فراخواند و گفت. این عید نمادی از ایثار و بندگی است و فرصتی مناسب برای نزدیکی بیشتر به خداوند و ترویج روحیه فداکاری در جامعه محسوب می‌شود.