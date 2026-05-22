به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،سومین روز از بیست و هفتمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی آسیا فردا شنبه دوم خرداد ماه با برگزاری مبارزات اوزان ۶۳- و ۸۷- کیلوگرم آقایان، ۵۳- و ۶۷- کیلوگرم بانوان انجام خواهد شد که ۶ تکواندوکار کشورمان به مصاف رقبای خود می‌روند.

برنامه دیدار‌های نمایندگان ایران به شرح ذیل است:

وزن ۵۳- کیلوگرم/مبینا نعمت زاده

مبینا نعمت زاده تنها نماینده ایران در این وزن با حضور ۱۸ تکواندوکار دور نخست استراحت دارد سپس با برنده دیدار تایلند و نپال مبارزه می‌کند. نعمت زاده در صورت پیروزی باید با نماینده کره جنوبی یا قزاقستان مواجه شود.

وزن ۶۷- کیلوگرم/ فرشته فتحی - ساغر مرادی

در این وزن فرشته فتحی و ساغر مرادی در یک سمت جدول قرار دارند. فرشته فتحی ابتدا باید با «جیانی شینگ» از چین دیدار کند و در صورت پیروزی با برنده دیدار نماینده تایلند و ساغر مرادی رو به رو می‌شود. ساغر مرادی به دعوت اتحادیه تکواندو آسیا در این مسابقات حاضر است و باید دور نخست با «چاریوان» دیدار کند. در این وزن ۱۸ تکواندوکار ثبت نام کرده‌اند.

وزن ۶۳- کیلوگرم/ مهدی حاجی موسایی

حاجی موسایی دور نخست استراحت دارد؛ سپس به برنده دیدار عمان و لبنان می‌رود. در سمت جدول وی نمایندگان چین، تایلند و هند قرار دارند. در این وزن ۲۴ نفر شرکت کرده‌اند.

وزن ۸۷- کیلوگرم/ محمدحسین یزدانی - علی احمدی

محمد حسین یزدانی ابتدا با «امید سهاک» از افغانستان مبارزه می‌کند و اگر به برتری دست باید مقابل برنده دیدار چین و ازبکستان پیکار می‌کند. در سمت دیگر جدول علی احمدی ایستاده است؛ وی باید دور نخست با «وو هئوک پارک» قهرمان جهان و گرندپری از کره جنوبی مبارزه کند و اگر پیروز شود؛ صالح الشراباتی از اردن و نایب قهرمان المپیک توکیو را پیش روی خود می‌بیند. در این وزن ۱۵ تکواندوکار حضور دارند.

تا به اینجا تیم ایران توسط آرین سلیمی، ابوالفضل زندی و امیرسینا بختیاری صاحب سه نشان طلا شده و یاسین ولی زاده نیز نقره کسب کرده است.