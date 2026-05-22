رئیس کل دادگستری ایلام از توقیف اموال ۷ نفر به اتهام همکاری با رژیم صهیونیستی خبر داد و گفت: تعرض به امنیت کشور خط قرمز است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛«عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام اظهار کرد: در راستای اعمال مجازات مصادره اموال موضوع قانون تشدید مجازات جاسوسی و نیز قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی، در پی تشکیل پرونده قضایی برای متهمین مذکور و با انجام بررسی‌های لازم، رعایت تشریفات قانونی و انطباق اقدامات آنان با قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی، با صدور دستور قضایی و در بستر سامانه سهام نسبت به رصد، شناسایی و توقیف اموال متهمین اقدام شده است.

وی با اشاره به توقیف اموال و دارایی‌های ۷ نفر از خائنین به وطن گفت: اموال توقیف شده شامل مسکن، خودرو، دارایی‌های بانکی و سایر اموال بوده است.

رئیس کل دادگستری استان ایلام خاطرنشان کرد: تعرض به امنیت داخلی و خارجی کشور خط قرمز بوده و با متعرضین به این عرصه در کمترین زمان ممکن و با شدت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماضی برخورد خواهد شد.