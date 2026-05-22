امام جمعه موقت بیرجند گفت: پیروی از فرامین رهبر معظم انقلاب و حضور پرشور و میدان داریهای شبانه مردم در اجتماعات رمز خنثیسازی توطئهها و ناکامی دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، امام جمعه موقت بیرجند در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند گفت: منطق توحیدی و التزام عملی به ولایت، رمز پیروزی ملت ایران در جنگ ترکیبی و عامل اصلی شکست جبهه استکبار است.
حجت الاسلام مشرفی با تاکید بر اینکه اقتدار و عظمت امروز انقلاب اسلامی مرهون خون شهدا و از خودگذشتگیهای مردم است، افزود: امروز وظیفه ما حراست و صیانت از این نظام و انقلاب و رساندن این پرچم مقدس به دست صاحب اصلی آن است.
وی با اشاره به اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری به آگاهی و هوشیاری نیاز است، افزود: اگر ایران اسلامی امروز دارای عزت و عظمت در جهان است به دلیل همین ایثارها و فداکاریهاست.
خطیب جمعه موقت بیرجند با اشاره به مناسبتهای هفته پیشرو از جمله سالروز فتح خرمشهر افزود: تمامی این مناسبتها، پایداری در جبهه حق و استقامت در برابر ظلم و ستم را یادآور میشوند.
وی با اشاره به جنگ تحمیلی سوم، افزود: امروز تنها راه تداوم پیروزیها حفظ روحیه شهادتطلبی و استقامت در مسیر حق است که باعث شده حتی تحلیلگران ارشد غربی به شکست قاطع آمریکا در برابر ایران اعتراف کنند.
حجتالاسلام مشرفی با تبیین چهار مأموریت کلیدی ترسیم شده از سوی رهبر معظم انقلاب برای عبور از «جنگ ترکیبی»، افزود: حضور فیزیکی و مستمر در میدان، حفظ وحدت ملی و یکپارچگی، جنگ شناختی و رسانهای و کمک متقابل و مواسات مؤمنانه راهبردهای اساسی برای ناکام گذاشتن توطئههای دشمن است.
وی با اشاره به اول خرداد روز بهرهوری و بهینهسازی مصرف افزود: امروز بزرگترین خدمت به کشور، درست مصرف کردن و مدیریت مصرف است.