خطیبان نماز جمعه امروز شهرستان‌های استان، به خدمات جهادی و مردمی شهید جمهور آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی، سوم خردادماه سالروز آزادسازی خرمشهر و لزوم صرفه‌جویی اشاره کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز سیستان و بلوچستان، حجت السلام مختار سابکی، امام جمعه موقت شهرستان سراوان گفت: سوم خرداد سالروز آزادسازی خرمشهر که مجاهدان و رزمندگان اسلام در برابر همه قدرت‌های جهانی با سلاح اراده و ایمان ایستادند تا پیروز شدند و امروز هم ملت ما همان ملت است و با همان اراده و ایمان، آنها ایستاده‌اند و در میدان‌ها حاضر هستند تا درس بزرگی به دشمنان بدهند.

مولوی عبدالصمد ساداتی، امام جمعه اهل سنت مسجد نور سراوان گفت: سهمیه کارت سوخت شخصی جوابگوی مسافت‌های زیاد استان نیست، می‌طلبد که مسؤلین با توجه به گستردگی استان و مسافت‌های طولانی روستا‌ها تا شهر چاره‌ای اساسی برای این استان بیندیشند.

مولوی عبدالرحیم ریگیان‌پور، امام جمعه اهل سنت مسجد جامع میرجاوه گفت: شهید رئیسی الگوی یک رئیس‌جمهور و دولتمرد جهادی بود؛ شخصیتی که برای خدمت به خدا و ملت ایران از جان خود گذشت و امروز نیز، باید با تأسی از سیره و منش این شهید والامقام، در مسیر اعتلای انقلاب اسلامی گام برداریم.

حجت الاسلام محمد صالحی والا، امام جمعه شهرستان هیرمند گفت: فتح خرمشهر توسط رزمندگان ما نشان از نقش توکل و تقوا در پیروزی‌ها دارد و ما باید این درس را در عرصه‌های فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی نیز به کار ببریم. هرگونه عقب‌نشینی در این سنگرها، مشابه سقوط یک شهر در جنگ است و ضرورت دارد با توکل بر خدا و پیروی از اهل‌بیت، این سنگر‌ها حفظ و تقویت شوند.

حجت الاسلام سید محمد موسوی، امام جمعه بندر چابهار گفت: شهید رئیسی خستگی نمی‌شناخت و در روز تعطیل هم، خود را وقف مردم کرده بود، و کسی در آن زمان قدردان زحماتش نبود.

حجت‌الاسلام یعقوبی، امام جمعه بندر کنارک گفت: دشمن برای اشغال خرمشهر‌های ما گزینه‌های مختلفی را در برابر خود قرار داده، که ملت ایران هم با هوشیاری، وحدت و آمادگی کامل، گزینه‌ها و ظرفیت‌های متعددی برای مقابله با تهدیدات در اختیار دارد و اجازه نخواهد داد دشمنان به اهداف شوم خود دست پیدا کنند.

مولوی عبدالستار حسین زهی، امام جمعه اهل سنت شهرستان خاش گفت: تاریخ ثابت کرده که ملت ما در روز‌های سخت، بزرگترین حماسه‌ها را می‌آفریند امروز که معیشت مردم هدف بدخواهان قرار گرفته، صرفه جویی یک جهاد مومنانه است و هر گامی برای جلوگیری از هدر رفت سرمایه‌های ملی برمی‌داریم گامی بزرگ برای بی اثر کردن فشار‌ها است.

حجت‌الاسلام غلامرضا دهقان، امام جمعه خاش گفت: صرفه‌جویی در مصرف آب، برق و انرژی نه تنها یک توصیه اقتصادی، بلکه یک وظیفه دینی، ملی و اخلاقی است و همه باید در این زمینه احساس مسئولیت کنند.

حجت‌الاسلام احمد لطفیان سرگزی، امام جمعه شهر علی‌اکبر گفت: ویژگی‌های برجسته شهید رئیسی از جمله مسئولیت‌پذیری، مردمی‌بودن و روحیه جهادی، باید به الگویی ماندگار برای همه کارگزاران نظام اسلامی تبدیل شود.

حجت‌الاسلام ابراهیم گزمه، امام جمعه شهرستان هامون گفت: فتح خرمشهر به ملت ایران آموخت که می‌توان با دست‌خالی در برابر طاغوت ایستاد، با مقاومت، دشمن را شکست داد و با توکل بر خداوند بر تجهیزات و امکانات دشمن غلبه کرد.

حجت‌الاسلام عیسی بزمانی، امام جمعه ایرانشهر گفت: سوم خرداد، سالروز آزادسازی خرمشهر، نماد مقاومت ملت ایران است، همچنین مردم باید هوشیاری خود را در برابر توطئه‌های دشمنان حفظ نمایند.

مولوی عبدالصمد کریمزایی، امام جمعه اهل سنت ایرانشهر گفت: شایسته است در ایام عید قربان، سهمی از قربانی به دست نیازمندان واقعی برسد تا همه اقشار جامعه از برکات این عید بزرگ بهره‌مند شوند.

حجت الاسلام مجتبی اشرفیان، امام جمعه شهرستان نیمروز گفت: حفظ وحدت ملی به عنوان یک وظیفه دینی و ملی و یک الزام امنیتی است، هر چیزی که در این شرایط وحدت جامعه را خدشه دار کند و هر کسی که شعار تفرقه انگیزی بدهد یا حرکتی کند که مورد بهره برداری دشمن باشد بداند یا نداند به نفع دشمن عمل کرده است.

