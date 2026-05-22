به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس،او در تشریح جزئیات این حادثه گفت: گزارش غرق شدگی در یک استخر باغ شهری واقع در روستای کودیان شهرستان شیراز به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد که بلافاصله یک دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شد.

مدیر مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی فارس افزود: با حضور کارشناسان فوریت‌های پزشکی در محل و انجام معاینات بالینی، مشخص شد که از زمان وقوع حادثه و مرگ این نوجوان ۱۳ ساله چندین ساعت سپری شده و علائم قطعی فوت در وی مشهود است.

عابد بیان کرد: متأسفانه در این حادثه این نوجوان، جان خود را از دست داده بود و هیچ‌گونه اقدام درمانی یا اعزامی برای وی میسر نبود.

او در پایان ضمن ابراز تأسف از این حادثه ناگوار، از تمامی هموطنان خواست با توجه به شروع فصل گرما و استفاده از استخرها، نسبت به رعایت اصول ایمنی و نظارت دقیق والدین بر کودکان و نوجوانان در محیط‌های آبی توجه ویژه‌ای داشته باشند تا شاهد حوادثی چنین تلخ نباشیم.