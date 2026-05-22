پخش زنده
امروز: -
رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت حمیدیه گفت: در جریان بازرسی میدانی از بازار شهرستان، بیش از ۳۰ واحد صنفی مورد بازرسی قرار گرفتند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، عباس حیدری با اشاره به اجرای طرح بازرسی مشترک از سطح بازار حمیدیه، اظهار داشت: در جریان این بازرسی، بیش از ۳۰ واحد صنفی شامل؛ پوشاکفروشیها، فروشگاههای لوازم جانبی موبایل و لوازم الکتریکی مورد بازدید قرار گرفتند و نحوه فعالیت آنها از نظر رعایت ضوابط و مقررات صنفی و همچنین نحوه قیمتگذاری بررسی شد.
وی هدف از اجرای این بازرسی را نظارت بر بازار، پیشگیری از تخلفات صنفی و برخورد با تخلفات احتمالی عنوان کرد و افزود: در جریان این بازرسیها، ۳ پرونده تخلف صنفی توسط اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان تشکیل و از طریق سامانه «سیمبا» برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان خوزستان ارسال شد.
حیدری تاکید کرد: بازرسی و نظارت بر واحدهای صنفی با حضور دستگاههای مسئول بهصورت مستمر در سطح شهرستان حمیدیه انجام خواهد شد تا از حقوق مصرفکنندگان صیانت شده و نظم و تعادل در بازار حفظ شود.