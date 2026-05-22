نماینده ولی فقیه در استان و استاندار کرمانشاه در پی قهرمانی «آرین سلیمی» ورزشکار کرمانشاهی پیام تبریک مشترکی منتشر کردند .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، در متن این پیام آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
درخشش غرورآفرین «آرین سلیمی»، جوان مؤمن و شایسته کرمانشاهی، در فینال رقابتهای تکواندوی قهرمانی آسیا و کسب مدال ارزشمند طلا، بار دیگر توانمندی، اراده و استعداد جوانان این مرز و بوم را به نمایش گذاشت و موجی از شادی، امید و سربلندی را در میان مردم شریف استان کرمانشاه و ملت بزرگ ایران اسلامی پدید آورد. این افتخار ارزشمند را به جامعه ورزش کشور، مردم قهرمانپرور استان کرمانشاه و بهویژه خانواده گرامی سلیمی صمیمانه تبریک عرض نموده و از درگاه خداوند متعال برای این قهرمان پرافتخار، سلامتی، سربلندی و توفیقات روزافزون در میادین ملی و بینالمللی مسئلت داریم. حبیبالله غفوری نمایندهی ولیفقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه