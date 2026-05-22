به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یاسوج در خطبه‌های نماز جمعه امروز این شهر، فرا رسیدن هفتم ذی الحجه، سالروز شهادت امام محمد باقر (ع) در سال ۱۱۴ هجری قمری را تسلیت گفت و افزود: امام باقر (ع) مرکز علم بود، زیرا وقتی کسی از سوی خدا به امامت برگزیده می‌شود، بر همه کائنات و عوالم آگاهی پیدا می‌کند و ملک و ملکوت در اختیار او قرار می‌گیرد.

آیت‌الله حسینی با اشاره به سه جنگ تحمیلی علیه ایران اسلامی افزود: هرگاه در برابر دشمنان ایستادگی کردیم پیروز شدیم و هر جا در مقابل خواسته آنان عقب نشینی کردیم ضربه‌ها خوردیم.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه در جنگ تحمیلی و همچنین در جنگ ۱۲ روزه و جنگ سوم دنیایی از تکنولوژی در مقابل ما ایستاد، آنکه پیروز میدان بوده و هست، ملت قهرمان ایران است و این پیروزی‌ها ادامه‌دار خواهد بود افزود: اگر محاصره دریایی یا جنگ دیگری رخ دهد، باز هم پیروز میدان ملت قهرمان ایران خواهد بود.

آیت الله حسینی با بیان اینکه مردم قهرمان ایران پس از توطئه‌ها و تحریم‌های دشمنان نشان داد پیروزی مقاومت است اضافه کرد: در جنگ ۱۲ روزه و جنگ تحمیلی اخیرهم دنیای زرو زور و قدرت با ابزار‌های نوین جنگی در مقابل ایستادگی ملت مقاوم ایران شکست خورد.

وی با اشاره به اینکه دشمن با همه توانش برای نابودی ایران به میدان آمد و در برابر عظمت شکوه و اقتدار ایرانیان کم آورد، ادامه داد: اکنون تمام دنیا به شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی و شکست ناپذیری مردم ایران اعتراف کردند.

نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به سوم خرداد، سالروز فتح خرمشهر در عملیات بیت‌المقدس سال ۱۳۶۱، این روز را روز مقاومت و پیروزی دانست و گفت: با وجود شرایط سخت و غیرممکن بودن بازپس‌گیری، رزمندگان اسلام خرمشهر را از دست بعثی‌ها آزاد کردند و این آزاد سازی خرمشهر بزرگ‌ترین ضربه در اوایل جنگ بر جبهه کفر و استکبار وارد کرد.

آیت‌الله حسینی با بیان اینکه در شرایطی که تازه انقلاب کرده بودیم و سپاه و بسیج تشکل منسجمی نیافته بود و ارتش در شرایط بحرانی قرار داشت، دشمن جنگ را بر ما تحمیل کرد، ادامه داد: مردم در این جنگ ایستادند و برای خدا، عزت، سرزمین، استقلال و ناموس خود مبارزه کردند.

نماینده ولی‌فقیه در استان افزود: صدام با پشتیبانی آمریکا، صهیونیست‌ها و اروپا تجهیز شد، اما خداوند کمک ویژه‌ای به ملت کرد و پیروز میدان، ملت قهرمان ایران بود.

امام جمعه یاسوج با اشاره به فرا رسیدن دوم خرداد، سالروز شهادت مظلومانه زائران خانه خدا به دست مأموران رژیم سعودی در سال ۱۳۶۶ گفت: در آن فاجعه غمبار، چندین حاجی به شهادت رسیدند، که این جنایت به فرمان آمریکا و دشمنان کعبه، منا، اسلام و قرآن انجام شد که ننگی ابدی برای آنهاست.

آیت‌الله حسینی با اشاره به ۹ ذی الحجه روز عرفه روز دعا، نیایش و توبه افزود: خواندن دو رکعت نماز زیر آسمان بعد از نماز عصر و طلب استغفار از گناهان نیز از مستحبات روز عرفه است.