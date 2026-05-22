معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد: فرآیند پیش‌ثبت‌نام نوآموزانِ در شرف ورود به پایه اول ابتدایی برای سال تحصیلی ۱۴۰۵/۱۴۰۶ ، از فردا به صورت کاملاً الکترونیکی آغاز می‌شود.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش، در راستای تحقق اهداف هوشمندسازی فرآیند‌های آموزشی، تکریم ارباب‌رجوع، کاهش مراجعات حضوری و تسهیل در فرآیند ثبت‌نام، والدین گرامی برای پیش‌ثبت‌نام فرزندان خود باید صرفاً از طریق سایت ثبت نام مدارس به آدرس my.medu.ir اقدام نمایند.

این معاونت تأکید کرد: با توجه به الکترونیکی بودن این مرحله، تمامی فرآیند پیش‌ثبت‌نام در بستر سامانه مذکور صورت می‌پذیرد و مدارس مجاز به دریافت مدارک به صورت فیزیکی در این مرحله نمی‌باشند؛ لذا از اولیای محترم درخواست می‌شود برای جلوگیری از ایجاد هرگونه خلل و ازدحام غیرضروری ، از مراجعه حضوری به مدارس خودداری کرده و صرفاً از طریق درگاه اعلام‌ شده، اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.