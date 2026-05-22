به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمهدی رزاز در ارتباط تلفنی با خبر خوزستان درخصوص فعالیت مجدد فرودگاه بین المللی شهید سلیمانی اهواز اظهار داشت: این موضوع را استاندار خوزستان به صورت جدی مورد پیگیری قرار داد و با تکمیل عملیات بهسازی باند فرودگاه که در حملات دشمن صهیونیستی-آمریکایی دچار آسیب شد، اولین پرواز روز شنبه دوم خرداد انجام خواهد شد.

وی با بیان اینکه پرواز‌های این فرودگاه رسما از سوم خردادماه همزمان با سالروز آزادسازی خرمشهر آغاز خواهد شد، افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده، پرواز‌های اهواز-مشهد مقدس و اهواز-تهران در اولویت قرار دارند و با اجازه مسئولان پدافندی و تهران، درصدد گسترش پرواز‌ها به مقاصد سایر استان‌ها هستیم.

رزاز درخصوص نحوه اعلام برنامه‌های پرواز فرودگاه شهید سلیمانی اهواز بیان کرد: باتوجه به محدودیت‌هایی که در پرواز‌ها وجود دارد، برنامه پرواز‌ها از طریق سامانه ۱۱۹ و همچنین سایت اطلاعات پرواز این فرودگاه و شرکت فرودگاه‌های ایران اعلام خواهد شد.

فرودگاه بین‌المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز در فضایی به وسعت ۱۴ هزار و ۵۰۰ متر مربع شامل هشت هزار متر مربع فضای پایانه پرواز‌های داخلی و ۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع فضای پایانه پرواز‌های خارجی بنا شده است.

این فرودگاه که با کد سه‌رقمی AWZ و کد چهاررقمی OIAW مشخص می‌شود، دارای باند نشست و برخاست هواپیما به عرض ۴۵ متر و طول سه هزار و ۴۰۰ متر است.

فرودگاه بین المللی سپهبد شهید قاسم سلیمانی اهواز در جنگ تحمیلی سوم، ۵ مرحله مورد حملات وحشیانه دشمنان صهیونیستی-آمریکایی قرار گرفت و قسمتی از باند فرود هواپیما آسیب دید و ۵ فروند هواپیمای مسافربری طی ۴ مرحله بمباران شدند و پارکینگ هواپیما‌ها و مرکز راداری هواپیمایی مسافربری مورد هدف قرار گرفت.