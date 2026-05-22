آزمون استعداد یابی هیت مینی گلف شهرستان همدان در مجتمع ورزشی شهید شمسی پور برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان؛ رئیس هیئت مینیگلف شهرستان همدان، از برگزاری آزمون استعدادیابی این رشته ورزشی با یاد شهدای مدرسه شجره طیبه میناب و گرامیداشت سالروز آزادسازی خرمشهر خبر داد و گفت: در حال حاضر ۸۵۰ بیمه شده در استان زیرپوشش این هیئت هستند که از این تعداد، ۳۰۰ نفر به صورت حرفهای فعالیت میکنند.
مهدی عابدی افزود: مینیگلف را ورزشی مفرح و مؤثر در تقویت حافظه وتمرکز است و در این آزمون ۷۰ نفر شرکت کردند.
وی در ادامه به پیشرفت چشمگیر این رشته در استان اشاره کرد و گفت: با همت مسئولان این رشته، در سه سال اخیر رتبه استان از ۱۷ به ۳ کشور ارتقا پیدا کرده است.