پخش زنده
امروز: -
سه عنوان مقاله تخصصی از پژوهشگران شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با محوریت هوشمندسازی و ارائه راهکارهای نوین مدیریتی در حوزه مصرف، در کنفرانس بینالمللی مهندسی برق پذیرفته شد .
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، سه عنوان مقاله تخصصی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با محوریت هوشمندسازی و ارائه راهکارهای نوین مدیریتی در حوزه مصرف، در سیوچهارمین کنفرانس بینالمللی مهندسی برق پذیرفته شد و مورد توجه کمیته علمی این رویداد قرار گرفت.
در راستای فعالیتهای علمی و پژوهشی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان، مجموعهای از مقالات تخصصی با موضوعات مرتبط با هوشمندسازی شبکه، بهبود مدیریت مصرف و بهرهگیری از تجهیزات نوین، پس از ارزیابیهای تخصصی، موفق به جلب نظر کمیته علمی کنفرانس و کسب پذیرش نهایی شدند.
این مقالات حاصل تلاشهای مستمر و شبانهروزی متخصصان برق، آریانپور، رونق، میرنیام، امینایی، بهارش، زمانی از امور برق منطقه ۵، مهندس اکبری از امور برق منطقه ۲ و مهندس امینی از دفتر IT است که در شرایط دشوار کاری و در ایام جنگ ۴۰ روزه تدوین و آمادهسازی شد.
آثار ارائهشده پس از طی مراحل داوری علمی، در سیوچهارمین کنفرانس بینالمللی مهندسی برق پذیرفته و بهصورت پوستر در معرض دید پژوهشگران و متخصصان قرار گرفت.
این کنفرانس از ۲۹ تا ۳۱ اردیبهشتماه با حضور مدیران صنعتی، دانشگاهیان، محققان و متخصصان حوزه صنعت برق کشور برگزار شد. پذیرش این مقالات، نشاندهنده نقش مؤثر و حضور فعال مهندسین شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در توسعه پژوهشهای فناورانه و حرکت بهسوی هوشمندسازی شبکه است؛ اقدامی ارزشمند که میتواند در ارتقای سطح دانش و شکلگیری رویکردهای پایدار در صنعت برق کشور اثرگذار باشد.